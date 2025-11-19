Автомобильный портал Motorpage
19 ноя 2025

Почему россияне стали чаще покупать подержанные машины?

Автор фото: из открытых источников

По данным аналитиков из «Автостат», продажи автомобилей с пробегом в октябре достигли 653 тысяч единиц, что на 18% превышает сентябрьский результат. В сравнении с октябрем прошлого года прирост составил почти 8%. В связи с этим возникает логичный вопрос: почему россияне активно начали скупать подержанные машины?

Главным драйвером роста стал ожидаемый пересмотр утильсбора, который вступит в силу с 1 декабря. Покупатели стремятся успеть приобрести автомобили до заметного подорожания. В некоторых случаях цены могут подскочить на несколько миллионов рублей.

Лидирующую позицию на вторичном рынке удерживает Lada. За октябрь было перепродано более 149 тысяч автомобилей, что на 14% выше сентябрьского уровня. Второе место занимает марка Toyota с результатом 66 тысяч продаж. Тройку замыкает Kia, которая прибавила почти 20% и достигла отметки 39,6 тысяч автомобилей.

Самый быстрый рост спроса продемонстрировала BMW. Количество перепроданных машин этой марки увеличилось более чем на 25%, что позволило баварской компании замкнуть десятку лидеров. Схожую динамику показал Volkswagen, увеличивший продажи на 20,5% процентов.

В рейтинге моделей первое место сохраняет Lada 2107. За месяц россияне приобрели почти 14 тысяч таких автомобилей. Далее следуют Kia Rio и Hyundai Solaris (13 и 12 тысяч автомобилей соответственно). В пятерку лидеров также входят Ford Focus (10,6 тысяч) и Lada 4x4 (10,5 тысяч).

Всего за первые десять месяцев года россияне купили более 5 миллионов автомобилей с пробегом. Импорт подержанных машин также вышел на исторический максимум за 25 лет, достигнув почти 60 тысяч машин в октябре.
 

