Автомобильный портал Motorpage
17 ноя 2025

Попытка Chery повторить рекламу Range Rover обернулась зрелищным провалом

Попытка Chery повторить рекламу Range Rover обернулась зрелищным провалом
Автор фото: из открытых источников

В интернете завирусился ролик компании Chery, в котором Fulwin X3L предпринял попытку проехать по лестнице к Воротам Рая в Китае. Предполагалось, что это станет оммажем на рекламу Range Rover Sport, который успешно поднялся по этим 999 ступеням в 2018 году

Ярко-желтый Fulwin X3L уверенно начал подъем, однако примерно на середине дистанции автомобиль внезапно потерял тягу и стал стремительно откатываться назад. Внедорожник пробил секцию ограждения, а ее фрагменты улетели в пропасть. Запись мгновенно разошлась по сети, но уже в качестве примера неудачной попытки повторить знаменитый подвиг британского бренда.

Компания Chery оперативно выступила с официальным заявлением, в котором она отметила, что испытание было прекращено из-за непредвиденного инцидента. Представители марки объяснили, что произошел обрыв страховочного троса, после чего он запутался в колесе, вызвав потерю мощности и последующий откат автомобиля.

Ситуация вызвала дополнительный резонанс из-за статуса самой локации. Древняя лестница ведет к пещере Тяньмэнь, возраст которой превышает 1700 лет, и любые повреждения на объекте вызывают внимание общественности. Теперь Chery предстоит не только восстанавливать имидж своего нового внедорожника, но и урегулировать последствия неудачного эксперимента.
 

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...

Китай меняет правила вывоза авто и готовит российский рынок к росту цен

17 ноября 2025

Toyota готовит мощную «турбочетверку»

17 ноября 2025

Путин утвердил новую стратегию развития безопасности дорожного движения

17 ноября 2025

В столице стали реже угонять автомобили

14 ноября 2025

Объявлен шорт-лист премии GOLD STARS Discovery 2025

14 ноября 2025
Mercedes-Benz GLA35 AMG (2024)

Новые нормы ЕС вынуждают Mercedes AMG вывести из строя самые шумные модели

14 ноября 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Exeed Exlantix ET - exlantix et (2025) дело в нюансах Тест драйв
13 ноября 2025

Exeed Exlantix ET
"Дело в нюансах"
Jaecoo J8 - jaecoo j8 (2024) технократ с претензией
Тест драйв
06 ноября 2025

Jaecoo J8
"Технократ с претензией"
Belgee X70 - belgee x70 (2024) практичный подход
Тест драйв
30 октября 2025

Belgee X70
"Практичный подход"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 5 6 2