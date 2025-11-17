Попытка Chery повторить рекламу Range Rover обернулась зрелищным провалом

В интернете завирусился ролик компании Chery, в котором Fulwin X3L предпринял попытку проехать по лестнице к Воротам Рая в Китае. Предполагалось, что это станет оммажем на рекламу Range Rover Sport, который успешно поднялся по этим 999 ступеням в 2018 году

Ярко-желтый Fulwin X3L уверенно начал подъем, однако примерно на середине дистанции автомобиль внезапно потерял тягу и стал стремительно откатываться назад. Внедорожник пробил секцию ограждения, а ее фрагменты улетели в пропасть. Запись мгновенно разошлась по сети, но уже в качестве примера неудачной попытки повторить знаменитый подвиг британского бренда.

Компания Chery оперативно выступила с официальным заявлением, в котором она отметила, что испытание было прекращено из-за непредвиденного инцидента. Представители марки объяснили, что произошел обрыв страховочного троса, после чего он запутался в колесе, вызвав потерю мощности и последующий откат автомобиля.

Ситуация вызвала дополнительный резонанс из-за статуса самой локации. Древняя лестница ведет к пещере Тяньмэнь, возраст которой превышает 1700 лет, и любые повреждения на объекте вызывают внимание общественности. Теперь Chery предстоит не только восстанавливать имидж своего нового внедорожника, но и урегулировать последствия неудачного эксперимента.

