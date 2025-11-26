Автомобильный портал Motorpage
26 ноя 2025

Правительство увеличит финансирование программ льготного автокредитования до 164 млрд рублей

Правительство увеличит финансирование программ льготного автокредитования до 164 млрд рублей
Автор фото: ru.freepik.com

С 2026 по 2028 год на льготное автокредитование и лизинг выделят 164 миллиарда рублей. Это существенно больше первоначального плана, который предусматривал выделения из бюджета 115 млрд рублей

Как сообщил заместитель главы Минпромторга Альберт Каримов, в следующем году государство планирует выделить 20 млрд рублей на льготные автокредиты и 30 млрд рублей на лизинг (почти вдвое больше, чем в этом году).

По итогам десяти месяцев текущего года с использованием льготных механизмов было приобретено более 163 тысяч автомобилей. Общий объем скидок превысил 52 млрд рублей, при этом основную долю продаж заняли машины марки Lada.

Льготные программы продолжают действовать для медицинских работников, педагогов, участников СВО и их семей, а также для инвалидов. На повышение скидки могут рассчитывать жители Дальнего Востока и семьи с двумя и более детьми.

Увеличение финансирования должно поддержать спрос на новые автомобили в условиях нестабильного рынка и ограниченных возможностей покупателей. При этом Минпромторг подчеркивает, что корректировка направленных средств поддержки стала возможной благодаря перераспределению средств в рамках принятого федерального бюджета.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

Комментарии к новости

Последние новости

...
BMW Z4 Final Edition

BMW представил финальный Z4 перед завершением выпуска модели

26 ноября 2025
Genesis G90 Wingback

Genesis показал роскошный универсал G90 Wingback

25 ноября 2025
Mazda FD RX-7

Mazda RX-7, стилизованный под Porsche, оказался никому не нужным

25 ноября 2025

В России могут появиться обязательные инструменты кибербезопасности для автотранспорта

25 ноября 2025
Porsche Cayenne GTS (2009)

Porsche показала отреставрированный Cayenne GTS с механикой

25 ноября 2025
Changan CS55 Plus

Changan готовит обновленный Uni-S для России

25 ноября 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Evolute i-Space - evolute i-space (2024) suv с большим запасом хода и передним приводом Тест драйв
25 ноября 2025

Evolute i-Space
"SUV с большим запасом хода и передним приводом"
FAW Bestune B70 - faw bestune b70 (2025) больше не faw?
Тест драйв
21 ноября 2025

FAW Bestune B70
"Больше не FAW?"
Exeed Exlantix ET - exlantix et (2025) дело в нюансах
Тест драйв
13 ноября 2025

Exeed Exlantix ET
"Дело в нюансах"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 6 0 1