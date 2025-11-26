Правительство увеличит финансирование программ льготного автокредитования до 164 млрд рублей

С 2026 по 2028 год на льготное автокредитование и лизинг выделят 164 миллиарда рублей. Это существенно больше первоначального плана, который предусматривал выделения из бюджета 115 млрд рублей

Как сообщил заместитель главы Минпромторга Альберт Каримов, в следующем году государство планирует выделить 20 млрд рублей на льготные автокредиты и 30 млрд рублей на лизинг (почти вдвое больше, чем в этом году).

По итогам десяти месяцев текущего года с использованием льготных механизмов было приобретено более 163 тысяч автомобилей. Общий объем скидок превысил 52 млрд рублей, при этом основную долю продаж заняли машины марки Lada.

Льготные программы продолжают действовать для медицинских работников, педагогов, участников СВО и их семей, а также для инвалидов. На повышение скидки могут рассчитывать жители Дальнего Востока и семьи с двумя и более детьми.

Увеличение финансирования должно поддержать спрос на новые автомобили в условиях нестабильного рынка и ограниченных возможностей покупателей. При этом Минпромторг подчеркивает, что корректировка направленных средств поддержки стала возможной благодаря перераспределению средств в рамках принятого федерального бюджета.