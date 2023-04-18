Представлен кроссовер у которого семь дверей

Китайская компания Human Horizons показала в Шанхае новую модель — вседорожник HiPhi Y

На первый взгляд может показаться, что перед нами обычный пятидверный автомобиль, но над вторым рядом имеются откидывающиеся вверх панели крыши, что должно облегчать посадку. В итоге, фактически, здесь имеется семь дверей. Интерьер здесь тоже выделяется – тремя гигантскими экранами на центральной консоли.

Базовое исполнение кроссовера получит только один двигатель на 336 лошадиных сил, более мощная версия располагает уже двумя электромоторами совокупной мощностью в 504 лошадиных сил. Что касается батарейного блока, то здесь две вариации - 76,6 и 115 кВт⋅ч. В зависимости от модификации запас хода составляет 560 или 810 километров.