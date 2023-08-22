Раскрыт интерьер лифтбека Avatr 12

В интернете появились первые шпионские снимки интерьера будущего электрического лифтбека Avatr 12

Напомним, что компания Avatr является суббрендом трех китайских гигантов: Chery, Calt и Huawei. Изображения экстерьера лифтбека были опубликованы Министерством промышленности Китая несколько дней назад. Автомобиль получил стильное оформление передней оптики, достаточно крупные бампера и “овальную” пластику кузова. При первом взгляде на салон, выделяется руль в форме прямоугольника с округленными углами. На центральной панели установлен 15,6-дюймовый сенсорный экран “мультимедийки”. На фотографиях “приборку” разглядеть трудно, вероятно все показатели будут транслироваться на проекционный дисплей или на центральный бортовой экран.

Ожидается, что Avatr 12 получит два варианта силовых установок на выбор. Стандартная заднеприводная версия будет оснащаться одним электромотором мощностью 313 л.с. (230 кВт), а полноприводная версия получит два мотора суммарной мощностью 578 л.с. (425 кВт). Емкость аккумулятором пока не разглашается.