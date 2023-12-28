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28 дек 2023

Рассекречен дизайн нового Lancia Ypsilon

Рассекречен дизайн нового Lancia Ypsilon

В интернете были опубликованы шпионские изображения обновленного хэтчбека Lancia Ypsilon без камуфляжа. Официальный дебют следующего поколения состоится в феврале 2024 года

Сразу бросаются в глаза передние фары в форме пятиугольников и черная Т-образная накладка на капоте. Над крупными воздухозаборником расположились 4 заглушки, предположительно они как-то связаны с силовой установкой. Судя по опубликованным ранее официальным тизерным изображениям передняя часть будет также дополнена светодиодными полосами. Задняя часть выделяется немного выпирающими круглыми блоками фар с Y-образной светодиодной подписью. Интерьер обещают сделать в итальянском стиле. В салоне будет устанавливаться круглый “столик” вместо центрального тоннеля и мультимедийной системой SALA, что с итальянского переводится как “гостиная”.

Новое поколение Ypsilon сконструировано на платформе CMP. Автомобиль будет предложен как в качестве гибрида, так и с полностью электрической установкой. Технические характеристики стандартных модификаций пока неизвестны, но ожидается, что в 2025 году компания представит заряженную версию HF с 240-сильной силовой установкой.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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