Рассекречен дизайн нового Lancia Ypsilon

В интернете были опубликованы шпионские изображения обновленного хэтчбека Lancia Ypsilon без камуфляжа. Официальный дебют следующего поколения состоится в феврале 2024 года

Сразу бросаются в глаза передние фары в форме пятиугольников и черная Т-образная накладка на капоте. Над крупными воздухозаборником расположились 4 заглушки, предположительно они как-то связаны с силовой установкой. Судя по опубликованным ранее официальным тизерным изображениям передняя часть будет также дополнена светодиодными полосами. Задняя часть выделяется немного выпирающими круглыми блоками фар с Y-образной светодиодной подписью. Интерьер обещают сделать в итальянском стиле. В салоне будет устанавливаться круглый “столик” вместо центрального тоннеля и мультимедийной системой SALA, что с итальянского переводится как “гостиная”.

Новое поколение Ypsilon сконструировано на платформе CMP. Автомобиль будет предложен как в качестве гибрида, так и с полностью электрической установкой. Технические характеристики стандартных модификаций пока неизвестны, но ожидается, что в 2025 году компания представит заряженную версию HF с 240-сильной силовой установкой.