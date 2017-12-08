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8 дек 2017

Rinspeed рассекретил автономную капсулу со сменными кузовами

Rinspeed рассекретил автономную капсулу со сменными кузовами
Автор фото: фирма-производитель

Швейцарское ателье Rinspeed, известное своими необычными концептами, представило новую разработку, которая получила название Snap. В Rinspeed предложили заглянуть в будущее, где на дорогах будут беспилотные транспортные средства: у Snap вообще не предусмотрено ручное управление, он оснащен кучей датчиков и сенсоров.

Основной особенностью концепта является его модульная структура. Snap состоит из двух частей: тележки с электромотором мощностью от 38 до 69 л.с. и капсулы Pod. Вот последняя как раз может быть абсолютной разной: пассажирской, грузовой, даже магазином. При этом Pod может поднять над тележкой на опорах и быть самостоятельным, а Skateboard в это время отправится на подзарядку.

Для выставки CES, которая откроется в начале января, Rinspeed подготовил вариант, рассчитанный на четырех пассажиров. Здесь масса экранов: у каждого пассажира свой персональный, плюс два больших «телевизора» в центре капсулы. Система имеет искусственный интеллект по аналогии Siri и должна развлекать пассажиров, капсула даже оснащена ультрафиолетовыми лампами для уничтожения бактерий, так как по сути перед нами общественный транспорт: такое транспортное средство предназначено для кар- и райдшеринга.
 

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При написании новости использовалась информация:
Rinspeed

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