Россия поднялась на третье место среди крупнейших авторынков Европы

По итогам июля 2025 года Россия вышла на третью строчку рейтинга крупнейших европейских авторынков, поднявшись сразу с шестого места, которое занимала месяцем ранее. Об этом сообщает агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные консалтинговой компании GlobalData

Лидером по объему продаж в июле стала Германия, которая реализовала 264,8 тыс. автомобилей, что на 11,1% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Второе место заняла Великобритания, где было реализовано 140,1 тыс. машин, однако этот показатель оказался на 5% ниже уровня 2024 года.

В России за июль продано 120,6 тыс. новых легковых автомобилей, что на 11,4% меньше, чем годом ранее. Несмотря на спад, это позволило рынку занять третью позицию в европейском рейтинге.

Четвертое место досталось Италии с результатом 118,5 тыс. проданных машин (-5,1%), пятое – Франции, где было реализовано 116,4 тыс. автомобилей (-7,7%). При этом Испания показала заметный рост: продажи выросли на 17,1% и составили 98,3 тыс. машин.

