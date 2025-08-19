Россияне стали больше тратить на покупку автомобиля

Российский рынок новых легковых автомобилей в июле 2025 года показал максимальные результаты с начала года как по продажам, так и по объему затрат. Согласно исследованию, расходы россиян на покупку машин достигли 389,7 млрд рублей, что на 35,5% выше июньского уровня

Однако по сравнению с июлем прошлого года показатель снизился на 3,7%. Суммарно за семь месяцев 2025 года финансовая емкость рынка превысила 2 трлн рублей, что на 23% меньше, чем годом ранее.

Наибольший прирост расходов пришелся на автомобили японских марок (+47,4%), тогда как траты на корейские и европейские машины увеличились на 45,2% и 36,4% соответственно. Китайские бренды, сохранившие абсолютное лидерство, прибавили 35,1%, а на их долю пришлось 56,3% рынка. Российские автомобили заняли 15,6%, европейские – 12,9%, японские – 7,3%, корейские – 2,3%, а американские ограничились всего 1,1%.

В количественном выражении в июле было продано более 120 тыс. автомобилей, что является лучшим результат 2025 года. Из них 66,7 тыс. пришлось на китайские марки, а 36,3 тыс. – на российские. Продажи других брендов не превысили 5 тыс. экземпляров каждая.

Интерес покупателей заметно сместился в сторону кроссоверов и внедорожников: их доля составила почти 72% в объёме продаж и около 80% в денежном выражении. Эксперты отмечают, что рост интереса к более дорогим сегментам во многом поддерживается акциями, а также выгодными кредитными и лизинговыми программами, субсидируемыми дистрибьюторами.