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18 фев 2022

Российские страховщики не могут повысить стоимость ОСАГО для злостных нарушителей ПДД

Российские страховщики не могут повысить стоимость ОСАГО для злостных нарушителей ПДД

В 2020 году на законодательном уровне была принята норма, которая предусматривала повышенные тарифы ОСАГО для лиц, систематически нарушающих ПДД. Прошло уже два года, а новые правила так и не заработали - в чем проблема?

Как сообщают СМИ, все дело в бюрократии, дело в том, что для оформления более дорогих полисов надо получить информацию от ГИБДД по тому или иному человеку. Ведомство же на данный момент не собирается передавать данные, так как есть опасения по привлечению невиновных водителей.

Поясним - в страховой полис в данный момент вписываются лишь ФИО и номера водительских удостоверений. Загвоздка в том, что встречаются, порой, и полные тезки, да и номера ВУ могут повторяться в разных регионах. В итоге, может случиться такая ситуация - есть условный москвич Иван Иванов, злостный нарушитель и уличный гонщик. Его, со всей справедливостью, хотят наказать, повышают коэффициенты по страховке, только вот потом выясняется, что наказали совершенно другого Ивана Иванова - жителя Ростова, который всю жизнь ПДД соблюдает…

Разумеется, таких ситуаций можно избежать, и РСА (Российский союз автостраховщиков) уже обращался в Центробанк, как к основному регулятору, с просьбой модернизации формы страхового полиса и внесения в него дополнительных данных, в частности паспортных. Правда, по неуказанным причинам в ЦБ данную просьбу отвергли.
 

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