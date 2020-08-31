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31 авг 2020

Российский бизнес поддерживает производство зарубежных спорткаров

Российский бизнес поддерживает производство зарубежных спорткаров
Автор фото: фирма-производитель

Российский олигарх Борис Ротенберг и его бизнес-партнёр Михаил Пессис инвестируют в производителя суперкаров Spyker. Финансовая и техническая поддержка со стороны подконтрольных бизнесменам компаний BR Engineering, SMP Racing и Milan Morady позволит Spyker вернуться в автоспорт

В официальном заявлении Spyker сказано, что приход новых инвесторов поможет нидерландской компании запустить серийное производство суперкаров C8 Preliator и B6 Venator, а также вернуться к доводке гибридного кроссовера D8 Peking-to-Paris.

Возвращение Spyker в автоспорт станет возможно благодаря партнёрству с программой SMP Racing. Вероятно, участие в гонках на выносливость позволит Spyker повысить узнаваемость марки после нескольких лет забвения. Российские инвесторы подчеркнули, что стремятся «вывести бренд Spyker в лигу лучших суперкаров в мире».

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