Автомобильный портал Motorpage
27 ноя 2025

Skoda переосмыслила модель 100, превратив ее в электрический спортивный седан

Skoda переосмыслила модель 100, превратив ее в электрический спортивный седан
Автор фото: фирма-производитель

Skoda представила новую работу из серии Icons Get A Makeover, в рамках которой дизайнеры бренда переосмысливают классические модели компании. На этот раз внимание было обращено к культовой Skoda 100, выпускавшейся с 1969 по 1977 год и ставшей первым автомобилем марки с тиражом свыше миллиона экземпляров

Компания превратила модель в крупный электрический спортивный седан, визуально напоминающий современные американские маслкары. Можно заметить сложную светодиодную оптику, воздухозаборник на крыше и необычный дизайн колесных дисков. По размерам концепт, как сообщается, больше Skoda Superb.

Примечательно, что дизайнеры сознательно отказались от прямого воссоздания ретро-образа. Из заметных здесь только тонкая светодиодная полоса в передней части кузова, которая отсылает к хромированному декору оригинальной модели, а также воздухозаборники по бокам.

По задумке концепт оснащается электрической силовой установкой. Привод – задний, как в оригинале. Серийного воплощения спортивного седана не предвидится. Компания создает такие концепты только ради экспериментов и для развития фирменного дизайна.
 

При написании новости использовалась информация:
skoda-storyboard

Комментарии к новости

Последние новости

...

Минпромторг сохранит отсрочку уплаты утильсбора для автопроизводителей в 2026 году

26 ноября 2025

Zeekr предлагает владельцам моделей 001 и 009 обновить автопилот, но не бесплатно

26 ноября 2025

На заводе Hyundai организуют сборку автомобилей суббренда Changan

26 ноября 2025
BMW Z4 Final Edition

BMW представил финальный Z4 перед завершением выпуска модели

26 ноября 2025

Правительство увеличит финансирование программ льготного автокредитования до 164 млрд рублей

26 ноября 2025
Genesis G90 Wingback

Genesis показал роскошный универсал G90 Wingback

25 ноября 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Evolute i-Space - evolute i-space (2024) suv с большим запасом хода и передним приводом Тест драйв
25 ноября 2025

Evolute i-Space
"SUV с большим запасом хода и передним приводом"
FAW Bestune B70 - faw bestune b70 (2025) больше не faw?
Тест драйв
21 ноября 2025

FAW Bestune B70
"Больше не FAW?"
Exeed Exlantix ET - exlantix et (2025) дело в нюансах
Тест драйв
13 ноября 2025

Exeed Exlantix ET
"Дело в нюансах"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 6 0 1