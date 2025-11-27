Skoda переосмыслила модель 100, превратив ее в электрический спортивный седан

Skoda представила новую работу из серии Icons Get A Makeover, в рамках которой дизайнеры бренда переосмысливают классические модели компании. На этот раз внимание было обращено к культовой Skoda 100, выпускавшейся с 1969 по 1977 год и ставшей первым автомобилем марки с тиражом свыше миллиона экземпляров

Компания превратила модель в крупный электрический спортивный седан, визуально напоминающий современные американские маслкары. Можно заметить сложную светодиодную оптику, воздухозаборник на крыше и необычный дизайн колесных дисков. По размерам концепт, как сообщается, больше Skoda Superb.

Примечательно, что дизайнеры сознательно отказались от прямого воссоздания ретро-образа. Из заметных здесь только тонкая светодиодная полоса в передней части кузова, которая отсылает к хромированному декору оригинальной модели, а также воздухозаборники по бокам.

По задумке концепт оснащается электрической силовой установкой. Привод – задний, как в оригинале. Серийного воплощения спортивного седана не предвидится. Компания создает такие концепты только ради экспериментов и для развития фирменного дизайна.

