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28 мар 2023

Существуют ли автомобили-миллионики?

Существуют ли автомобили-миллионики?

Для большинства из нас цифры на одометре, которые перешагнули отметку в сто тысяч километров, являются пугающими – сигналом к последующему дорогостоящему обслуживанию или ремонту, но ведь есть же и машины, которые без проблем проезжают куда больше?

Да, вот вам пример – Toyota Highlander, образца 2006 года – один житель Флориды проехал на нем более полутора миллионов километров.  За семнадцать лет с кроссовером не произошло ничего критичного – фактически, владелец осуществлял лишь плановые ТО и замену расходников.

К сожалению, несколько дней назад автомобиль «погиб» - был уничтожен ураганом. Правда, американский офис Toyota решил пойти навстречу своему клиенту, подарив новенький Highlander.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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