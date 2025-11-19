«ТОП-5 АВТО» объявила победителей автомобильной премии и выбрала Автомобиль года

Национальная премия «ТОП-5 АВТО» подвела итоги очередного сезона и назвала лучшие автомобили и компании автомобильного рынка

В Москве состоялась тринадцатая церемония награждения, на которой российские журналисты и блогеры определили лидеров в пяти основных и четырех специальных номинациях. Экспертное жюри оценивало модели и бренды, официально представленные в России, и отразило в своем выборе ключевые тренды уходящего года.

В категории «Компактный автомобиль / кроссовер» победителем объявлен Jetour Dashing. Лучшим в номинации «Среднеразмерный автомобиль / кроссовер» стал Jaecoo J8. «Большой автомобиль / кроссовер» награду получил M Hero. В номинации «Электрический автомобиль / гибрид» лидером признан Evolute I Space. В номинации «Коммерческий автомобиль» фаворитом жюри стал JAC T9.

Отдельное внимание уделено специальным номинациям. Лучшим PR-департаментом признана команда Exeed Exlantix. Такой же бренд победил и в категории лучший департамент маркетинга. Титул лучший пресс-парк автопроизводителя получила компания Chery. В номинации «Автоперсона года» отмечена Наталья Королева, заместитель генерального директора компании «МБ Рус».

Главным моментом церемонии стал выбор Автомобиля года (Car of the year). Эксперты оценивали все модели, официально представленные на российском рынке в 2024 году. Победителем стал кроссовер Jetour X2, который по итогам голосования сумел объединить мнение профессионального сообщества и получить главный титул премии.