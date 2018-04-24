По традиции, автомобильные журналисты и блогеры – члены жюри премии ТОП-5 Авто – в преддверии финального голосования участвуют в большом тест-драйве. В этом году на площадке мероприятия было представлено больше 30 моделей разных брендов и типов

Эти автомобили – в подавляющем большинстве, новинки российского рынка. Не все из них доставались нам на тесты в прошедшем году, и сейчас представляется уникальная возможность хотя бы бегло, но познакомиться с ними. Внимательно рассмотреть интерьеры, заглянуть под капот и, конечно, совершить тестовую поездку длиной... Ее каждый определяет сам. Действо организовано на трассе М11, которая для нас в этот день бесплатна. Можно «прохватить» до Зеленограда, а если на этом отрезке вы не «распробовали» модель, то даже до конца магистрали, то есть, почти до Солнечногорска. Как все мы знаем, этот участок не везде контролируется камерами ГИБДД, так что, при желании, можно разгонять тестовые автомобили и до максимальной скорости. Особенно интересны в этом плане, конечно, спортивные купе.

...и необычный Cross

Но в нашем случае это не всегда «гвозди программы». В этот раз на стартовой площадке количественно лидировали «Лады» – седан Vesta и универсалы Vesta SW и SW Cross. И, поверьте, даже у записных снобов эти модели вызвали если не восхищение, то уважение точно. Что бы кто ни говорил и ни писал, российский автопром в «лице» АвтоВАЗа прогрессирует. И в плане дизайна, и в отношении качества и надежности современные «Лады» вполне сопоставимы с «младшими» моделями Kia, Renault и другими.

Только едут они пока по-нашему. Нет отточенности ходовых качеств, как у европейских машин. Два «мира» постепенно сближаются, но до равенства им далеко. Смотрю на круто вывернутое и сильно «заваленное» при этом в вертикальной плоскости переднее колесо «Весты». Какие серьезные углы наклона у стоек подвески! Над шасси всерьез поработали, раньше такое можно было увидеть только на иномарках. Но почему-то на ходу продуманность шасси «Весты» себя не особенно-то проявляет. Так, версия SW Cross склонна и не слишком приятно покачиваться на высокой подвеске при поворотах руля, и «отставать» от управляющих действий водителя, и в плане амортизации у нее не всё гладко – неровности автомобиль проходит грубовато.

В то же время универсалу-полукроссоверу это можно простить за поистине внедорожный просвет в 203 мм. Если же ваши маршруты в подавляющем большинстве своем проходят по асфальту, нет смысла доплачивать за Cross. Обычный универсал на дороге приятнее, едет более собранно, плавно, мягко. Сказывается, впрочем, более высокий профиль шин (при их меньшем диаметре – 16 дюймов вместо «кроссовых» 17-ти). Выглядят «младшие» колеса не так эффектно, но подобрать на рынке подходящие вам по дизайну диски будет нетрудно.

Но еще одно сравнение универсала Cross и «просто» универсала напрашивается само собой. Вроде бы, на автомобилях установлены одинаковые моторы и коробки, но SW Cross почему-то воспринимается, как более резвый. Прокатись я только на обычном универсале, сказал бы, что даже с 1,8-литровым 122-сильным мотором ему не хватает динамики. SW Cross такого ощущения совершенно не вызвал. Почему бы? Двигатели собирались в разные дни недели? С хорошим напором автомобиль добрался до 130 км/ч, даже готов был добавить еще... Но на более высокой скорости стал заметен дисбаланс колес, и разгоняться дальше расхотелось. То есть, несмотря на прогресс, вопросы качества к продукции АвтоВАЗа все же остаются. Так что в личном плане я готов рассмотреть покупку модели SW Cross, ее потребительские качества меня бы практически полностью устроили. Однако при финальном голосовании я отдам предпочтение одному из одноклассников «Весты», пусть и не имеющему в производственной гамме универсала. Но, уверен, вазовский автомобиль заслужит немало голосов – прежде всего, за прорыв, большой шаг вперед.

Коммерсанты и негоцианты

И вот здесь, пожалуйста, не надо упреков в снобизме и высокомерии. Да, ругать АвтоВАЗ у нас долгое время было традицией, но теперь она уступила место объективной критике. А вы думаете, у всех иномарок всё гладко? Ничуть не бывало, и даже короткие поездки во время нашего большого тест-драйва позволяют это почувствовать.

Нельзя объять необъятное, и мне во время данного мероприятия не довелось опробовать такие новинки, как Honda Pilot и Genesis G80. Могу судить лишь со слов моих коллег, заявивших в открытую, что эти модели оставили желать много лучшего. Большой Pilot, получивший совершенно иной, современный дизайн кузова и салона, на дороге остался вялым и прожорливым увальнем. А Genesis просто не покорил водителей, хотя, будучи представителем бизнес-класса, обязан был сделать это. Поездка на нем не оставила впечатлений, ее как будто не было... впрочем, это ли не положительный критерий? Представьте себя в роли пассажира такого автомобиля. Вы совершаете деловую поездку из пункта А в пункт Б, и вам совершенно не по кайфу было бы отмечать, что мощный седан при разгоне слишком резко, до головокружения, вдавливает вас в кресло, а подвеска либо чересчур жестко «дробит», либо, наоборот, способствует укачиванию. Так что незаметность всего этого – возможно, даже плюс, а не минус.

Но оба этих автомобиля – скорее, для пассажиров, причем, Honda Pilot – для целого выводка их, поскольку насчитывает семь мест. В будущем такая версия появится у газовской "Газели NEXT", сейчас же на тест из Нижнего Новгорода прибыла «короткая» версия многоместного микроавтобуса. Собственно, она не укороченная, эта база (3145 мм) стандартная, просто выпуск поколениях NEXT начался с фургонов, имевших базу, удлиненную до 3745 мм. С этими автомобилями я уже был знаком, поэтому обратил внимание на другую новинку среди «коммерсантов» – цельнометаллический фургон Peugeot Expert.

В плане грузоперевозки – это, безусловно, эксперт. Вместительный кузов (максимальный полезный объем – 5,3 кубометра), грузоподъемность свыше 1200 кг, удобные точки крепления поклажи, распахивающиеся на 270 градусов двери – всё, вроде бы, хорошо. Водителю даже лучше, если машина загружена, поскольку пойдет она значительно плавнее. А так - и жесткость на мелких неровностях донимает, и раскачка при перестроениях, а также на плавных «волнах» покрытиях. Прямо-таки «штормит»! И курс приходится держать упрямо, иначе автомобиль старается «уплыть» с прямого направления.

150-сильный дизель и шесть передач в коробке радуют – это отличное сочетание. Короткий джойстик-рычаг расположен на приливе торпедо, пользоваться им исключительно удобно, все передачи выбираются четко. Чего не скажешь о приводе сцепления. Короткий ход педали требует умелой кооперации с «газом», который надо добавлять очень дозированно. Чуть переборщишь – груз в кузове покатится назад, недодашь - позорно заглохнешь. Грань между двумя крайностями очень тонка. В этом плане другой представленный на тест «коммерсант» – Renault Dokker – несомненно, впереди, у него механизм сцепления гораздо более внятный, с ним легко справится и неопытный новичок.

Но к Peugeot есть и другая претензия. Это материалы и сборка салона. Повсюду обращаешь внимание на люфтящие и поскрипывающие элементы. Трудно поверить, но «Газель NEXT» в этом плане впереди. В ней и сиденья удобнее, особенно водительское. Правда, «француз» бьет ее наповал экономичностью. При одинаковой скорости 130 км/ч он высвечивал на тахометре порядка 2000 об/мин, в то время как у газовского автомобиля этот показатель превышал 3000 об/мин. Совсем не дизельные обороты. Соответственно, и разница в расходе топлива была почти полуторакратной: у Peugeot в пределах 8 л на сотню, у «Газели же 13 л и даже выше... Кому тут отдашь пальму первенства? Салон иномарки наводит грусть, но, однако же, на «скорость» не влияет...

"Я бы в летчики пошел – пусть меня научат"

Как правило, на большой тест представляется по одному экземпляру каждой модели. На них создается предварительная очередь, которая в реальности, конечно, распадается, возникает неизбежная путаница. Лучше, когда производитель пригоняет на площадку хотя бы две идентичных машины. В этом году здесь было несколько «Вест», разные модификации обновленного Kia Rio, пара «Доккеров» и – два самых лакомых экземпляра спортивного купе Lexus LC 500. Новинка, но очень уж редкая. За прошедший год я ее в таком количестве на дорогах не видел, а коллега признался, что не встречал вообще ни одной.

Не заметить LC 500 на самом деле трудно. Это нечто очень похожее на летающую тарелку, только на огромных 20-дюймовых колесах. Задняя часть кузова существенно расширена, но размер задних колес не отличается от передних, шины одинаковые (245/45). Задние фонари напоминают экзотических пауков. На высокой скорости сзади выдвигается небольшое антикрыло. Водителю его еле видно, поднятие и опускание этого элемента определяется по легкому щелчку. Впрочем, полюбоваться и поразить окружающих этим элементом можно и на стоянке, выдвинув антикрыло нажатием специальной кнопки.

Только открыв широченную дверь со стеклом без рамки, обнаруживаешь, что в салоне есть второй ряд сидений. Проникнуть туда даже не пробую, тут и вперед словно бы «упаковываешься». Тебя мгновенно и жёстко охватывают валики кресла, стесняет огромный центральный туннель, широким амфитеатром окружает передняя панель, плавно перетекающая в облицовки дверей. В тени козырька с кожаной отделкой спрятан центральный дисплей, здесь его хорошо видно даже в яркий солнечный день. Врочем, при такой сложной конфигурации «торпедо» трудно представить себе, откуда на него могут падать прямые солнечные лучи.

Передний пассажир так же сливается с автомобилем, как и водитель. Находясь на этом месте, имею возможность в подробностях осмотреть салон – и совершенно не замечаю, как мой коллега разгоняет LC 500 до двухсот километров в час. Ощущение, как в скоростном электропоезде: скорость на табло запредельная, но ход настолько плавный, что, кажется, можно было бы двигаться и вдвое быстрее. Подвеска хоть и жесткая, но не воспринимается таковой, с процессом «амортизации» у «Лексусов» всегда было всё в порядке.

Водительское место дарит новые ощущения. При разгоне система выпуска «отстреливает» великолепно, но хочется чуть большего азарта. Где же тут устройство выбора режимов движения, должно же быть, просто обязано! Да вот же оно, прямо перед глазами, на уровне панели приборов – оригинальная вращающаяся рукоятка. В режимах Sport и Sport+ меняется графика тахометра, фон становится белым, цифры укрупняются, красная зона оборотов выделяется ярче. Но не только графика - автомобиль также становится заметно динамичнее, острее реагирует на нажатие педали «газа». Повороты волшебной рукоятки творят с ним настоящие чудеса.

А ведь это не все возможности LC 500. Водителю доступны также индивидуальные настройки двигателя, шасси и систем комфорта, но пользоваться этим меню на ходу неудобно, да практически невозможно. Ведь курсор по центральному экрану приходится перемещать, касаясь площадочки-тачпада на центральном туннеле – и при этом неизбежно отвлекаться от дороги. К счастью, можно и немного отвлечься: купе демонстрирует великолепную устойчивость на прямых. А также молниеносно откликается на повороты руля и перестраивается без малейших кренов. Поистине, как НЛО, способное, по словам очевидцев, мгновенно менять положение в пространстве и исчезать, набрав скорость.

Lexus LC 500 – настоящий пожиратель пространства, однако в наши условиях он рискует оказаться на голодном пайке. Дорог, подобных М11, у нас пока очень и очень немного, оттого и не особенно развит культ спортивных купе. Если бы такой автомобиль был способен сократить время в пути от Москвы до Санкт-Петербурга до трех, да хотя бы до четырех часов, спрос на подобные модели вырос бы на глазах. Но ведь этого не произойдет даже после ввода в строй всей магистрали М11, что нам обещают в конце нынешнего года. На ней, как и на других дорогах такого класса, по-прежнему будут действовать скоростные ограничения, которые давно бы пора пересмотреть...

Поэтому великолепный LC 500 будет у нас еще долгое время существовать в статусе НЛО – невиданного летающего объекта. Его покупателям будет сложно ответить на вопрос друзей: а почему было не выбрать кого-то из «европейцев»? Пожалуй, в случае с «Лексусом» можно было бы ответить так: хотелось почувствовать себя бортинженером летающей тарелки. И постепенно вырасти до пилота.