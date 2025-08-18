Участникам СВО хотят разрешить бесплатный проезд по платным трассам

В Госдуме предложили расширить список льготников, имеющих право на бесплатное использование платных автодорог. Сейчас к ним относятся автомобили экстренных служб, общественный транспорт, школьные автобусы, а также транспорт Минобороны, ФСБ, ФСО, Росгвардии и ряда других ведомств

Депутаты Нина Останина (КПРФ), Яна Лантратова (СРЗП) и внефракционный парламентарий Ярослав Нилов предложили добавить в перечень участников СВО и ветеранов боевых действий, воспитывающих троих и более несовершеннолетних детей.

Однако правительство РФ выступило с критикой. В официальном отзыве указано, что подобные инициативы уже поступали в парламент, но сталкивались с нерешенными техническими проблемами, главная из которых является ограниченные возможности системы «Свободный поток» (позволяет по камерам определять социальную категорию водителя).