Автомобильный портал Motorpage
27 ноя 2025

В Аргентине создали хот-род в стиле Ford 1930-х годов

В Аргентине создали хот-род в стиле Ford 1930-х годов
Автор фото: фирма-производитель

Аргентинская компания Iconic Auto Sport представила спорткар SP40, вдохновленный классическими хот-родами и стилистикой Ford Model 40 середины 1930-х годов

SP40 построен на собственной платформе с пространственной рамой и двухрычажной подвеской на регулируемых койловерах. Часть деталей, включая кузовные панели, выполнены из углепластика, благодаря чему снаряженная масса автомобиля составляет 1190 килограммов. SP40 оснащен атмосферным 5,0-литровым V8 Coyote от Ford. Мощность – 480 л.с. Двигатель работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Показанный демонстрационный экземпляр получил черный кузов и салон с отделкой из коричневой кожей. Производитель заявляет, что клиентские машины могут быть выполнены в любой цветовой гамме. Модель будут выпускать небольшими партиями. Прием заказов уже стартовал, однако стоимость хот-рода пока не сообщается.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...

Минтранс предлагает штрафовать по камерам за переход железнодорожных путей в неположенном месте

27 ноября 2025

Lamborghini не откажется от ДВС в ближайшие 10 лет

27 ноября 2025
Оскар Пиастри

Пиастри требует пересмотра правил Формулы-1 после спорных решений стюардов

27 ноября 2025
Skoda 100 Concept (2025)

Skoda переосмыслила модель 100, превратив ее в электрический спортивный седан

27 ноября 2025

Минпромторг сохранит отсрочку уплаты утильсбора для автопроизводителей в 2026 году

26 ноября 2025

Zeekr предлагает владельцам моделей 001 и 009 обновить автопилот, но не бесплатно

26 ноября 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Evolute i-Space - evolute i-space (2024) suv с большим запасом хода и передним приводом Тест драйв
25 ноября 2025

Evolute i-Space
"SUV с большим запасом хода и передним приводом"
FAW Bestune B70 - faw bestune b70 (2025) больше не faw?
Тест драйв
21 ноября 2025

FAW Bestune B70
"Больше не FAW?"
Exeed Exlantix ET - exlantix et (2025) дело в нюансах
Тест драйв
13 ноября 2025

Exeed Exlantix ET
"Дело в нюансах"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 6 0 9