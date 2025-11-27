В Аргентине создали хот-род в стиле Ford 1930-х годов

Аргентинская компания Iconic Auto Sport представила спорткар SP40, вдохновленный классическими хот-родами и стилистикой Ford Model 40 середины 1930-х годов

SP40 построен на собственной платформе с пространственной рамой и двухрычажной подвеской на регулируемых койловерах. Часть деталей, включая кузовные панели, выполнены из углепластика, благодаря чему снаряженная масса автомобиля составляет 1190 килограммов. SP40 оснащен атмосферным 5,0-литровым V8 Coyote от Ford. Мощность – 480 л.с. Двигатель работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Показанный демонстрационный экземпляр получил черный кузов и салон с отделкой из коричневой кожей. Производитель заявляет, что клиентские машины могут быть выполнены в любой цветовой гамме. Модель будут выпускать небольшими партиями. Прием заказов уже стартовал, однако стоимость хот-рода пока не сообщается.