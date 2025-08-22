В Госдуме предлагают ужесточить наказание за незаконную установку знака «Инвалид» на автомобили

Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство. Он был подготовлен председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым и его заместителем Михаилом Терентьевым

Так, за первое неправомерное использование знака размер штрафа для граждан предлагается увеличить с 5 до 7,5 тысячи рублей. Для должностных лиц сумма составит 20 тысяч, а для юридических лиц уже 500 тысяч рублей. Если же водитель повторно установит знак без законных оснований, то штраф составит 15 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок до трех месяцев. Для должностных лиц санкции могут достигнуть 40 тысяч рублей, а для юридических — 1 миллиона рублей. При этом незаконно установленный знак будет изыматься.

Авторы инициативы отмечают, что сегодня многие водители используют символику «Инвалид» без разрешения, чтобы бесплатно занимать специальные парковочные места. В результате люди с ограниченными возможностями часто лишаются возможности припарковаться рядом с социальными объектами.