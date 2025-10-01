Автомобильный портал Motorpage
1 окт 2025

В Госдуме предложили освободить от утильсбора автомобили для реэкспорта

В Госдуме предложили освободить от утильсбора автомобили для реэкспорта
Автор фото: ru.freepik.com

В российском парламенте рассматривают законопроект, предусматривающий частичную отмену утилизационного сбора. Освобождение предлагается ввести для транспортных средств, которые завозятся в страну не для продажи на внутреннем рынке, а в рамках таможенных процедур хранения, переработки или последующего экспорта

По действующим правилам, компании обязаны платить утильсбор даже за такие автомобили, несмотря на то что они не поступают в свободное обращение в России. Поправки устраняют эту необходимость: сбор будет взиматься только в случае, если машина выпускается для внутреннего потребления и становится частью российского автопарка.

По оценке экспертов, речь идет о сравнительно небольшом объеме импорта (в основном о праворульных японских и некоторых корейских машинах, которые через Дальний Восток отправляются в страны СНГ). Для российского авторынка этот законопроект серьезных изменений не принесет.

Гражданам, которые заказывают автомобили из-за рубежа, по-прежнему придется платить утильсбор по новым повышенным ставкам, которые вступят в силу уже с ноября 2025 года.
 

При написании новости использовалась информация:
Известия

