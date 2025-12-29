Мантуров назвал сроки полного перезапуска всех заводов ушедших иностранных марок

По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, все автозаводы, ранее принадлежавшие иностранным компаниям, будут полностью перезапущены до лета 2026 года

Как отметил чиновник, порядка 80% таких производственных площадок уже возобновили выпуск автомобилей. Оставшиеся предприятия находятся на финальной стадии подготовки к запуску. В числе наиболее ожидаемых проектов названы бывшие заводы Toyota в Шушарах и Volkswagen в Нижнем Новгороде.

Мантуров подчеркнул, что все предприятия получили новых собственников. Речь идет о российских компаниях, а также партнерах из дружественных стран Юго-Восточной Азии. Совместно с ними реализуются планы по созданию универсальных автомобильных платформ и расширению использования российских автокомпонентов. При необходимости отрасль готова интегрировать зарубежные технологии в рамках сотрудничества.

По данным Минпромторга, за первые 10 месяцев текущего года такие заводы выпустили около 300 тысяч автомобилей, что в полтора раза больше показателей прошлого года. Их доля в общем объеме производства достигла 44%.

