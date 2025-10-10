Автомобильный портал Motorpage
10 окт 2025

В Госдуме предложили освободить застрявшие на границе автомобили от повышенного утильсбора

Автор фото: из открытых источников

Глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов направил письмо министру промышленности и торговли Антону Алиханову с предложением предоставить льготу по уплате утильсбора россиянам, которые приобрели автомобили за рубежом, но не успеют ввезти их в страну до 1 ноября

По словам депутата, к нему поступают обращения граждан, столкнувшихся с задержками на границе из-за длительных праздников в Китае. Эти машины могут прибыть уже после вступления в силу новых правил, предусматривающих повышение ставок утильсбора в зависимости от объема и мощности двигателя.

Нилов подчеркнул, что покупатели оказались заложниками транспортных и таможенных процедур и не должны нести финансовые потери из-за обстоятельств, на которые не могут повлиять. Он предложил временно освободить таких автовладельцев от повышенного сбора или предоставить им отсрочку.

Напомним, с 1 ноября в России вступает в силу новая методика расчета утильсбора для легковых автомобилей. Размер платежа будет зависеть от типа двигателя, его объема и мощности по прогрессивной шкале, что приведет к заметному росту сумм при ввозе большинства машин.
 

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

