Автомобильный портал Motorpage
18 авг 2025

В Киргизии могут организовать производство российских автомобилей

В Киргизии могут организовать производство российских автомобилей
Автор фото: из открытых источников

На полях VII Киргизско-российского экономического форума замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов сообщил о планах начать поставки автомобилей в Киргизию, а также о перспективах локализации производства в республике

По словам Чекушова, открытие сборочных мощностей позволит не только насытить киргизский рынок российскими машинами, но и развивать компетенции самих производителей внутри страны. Такой шаг может стать ключом к более глубокой интеграции в рамках Евразийского экономического союза, где Киргизия может превратиться в плацдарм для дальнейшей экспансии российских автопроизводителей на соседние рынки.

Интерес российских инвесторов не ограничивается автомобилестроением. Обсуждаются проекты в области зеленой энергетики, включая солнечные и ветровые установки, а также развитие атомной генерации. В ведомстве рассчитывают подписать первые контракты уже в ближайшие дни.

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

Комментарии к новости

Последние новости

...

Рынок новых электрокаров в России начал восстанавливаться

15 августа 2025
Skoda Vision O (2025)

Skoda анонсировала электрическую Octavia

15 августа 2025

В России заметно снизилось количество нарушений ПДД

15 августа 2025

В Москве в третий раз за месяц перекроют Садовое кольцо

15 августа 2025
Yangwang U9

Rimac не верит в 2977 л.с. китайского гиперкара YangWang U9

15 августа 2025

Hyundai зарегистрировала в России загадочную модель Leonis

14 августа 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hongqi HQ9 - hongqi hq9 (2025) бизнес-шаттл с премиальным акцентом Тест драйв
15 августа 2025

Hongqi HQ9
"Бизнес-шаттл с премиальным акцентом"
GAC GS8 - gac gs8 hev (2025) битва за гибрид
Тест драйв
08 августа 2025

GAC GS8
"Битва за гибрид"
Hongqi H6 - hongqi h6 (2025) сила притяжения
Тест драйв
01 августа 2025

Hongqi H6
"Сила притяжения"
Dongfeng Huge, Dongfeng Mage - dongfeng mage и huge есть только миг…
Сравнительный тест
18 июля 2025

Dongfeng Huge, Dongfeng Mage
"Есть только миг…"

Написано новостей:

3 6 2 4 1