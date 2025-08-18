В Киргизии могут организовать производство российских автомобилей

На полях VII Киргизско-российского экономического форума замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов сообщил о планах начать поставки автомобилей в Киргизию, а также о перспективах локализации производства в республике

По словам Чекушова, открытие сборочных мощностей позволит не только насытить киргизский рынок российскими машинами, но и развивать компетенции самих производителей внутри страны. Такой шаг может стать ключом к более глубокой интеграции в рамках Евразийского экономического союза, где Киргизия может превратиться в плацдарм для дальнейшей экспансии российских автопроизводителей на соседние рынки.

Интерес российских инвесторов не ограничивается автомобилестроением. Обсуждаются проекты в области зеленой энергетики, включая солнечные и ветровые установки, а также развитие атомной генерации. В ведомстве рассчитывают подписать первые контракты уже в ближайшие дни.