В Москве число автоугонов сократилось почти в 15 раз за 15 лет

В Москве за последние полтора десятилетия количество угонов автомобилей снизилось почти в 15 раз. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов на Международном транспортном саммите-2025

По его словам, положительная динамика стала возможна благодаря внедрению аналитических систем, развитию городской сети видеонаблюдения и слаженному взаимодействию между правительством Москвы и органами полиции. Сегодня в столице работает около 4 тысяч камер фотовидеофиксации, которые помогают отслеживать передвижение и оперативно находить угнанные автомобили.

Тенденция сокращения угонов наблюдается и на федеральном уровне. По данным МВД, за первый квартал 2025 года в России было зарегистрировано 2005 случаев угона, что на 9,4% меньше, чем годом ранее. Количество краж автомобилей составило 975 случаев (снижение на 2,5%).

Эксперты связывают устойчивое снижение числа угонов с ростом цифровых технологий в сфере безопасности, совершенствованием дорожных камер, усилением контроля на границах и уменьшением спроса на нелегальный экспорт автомобилей.

