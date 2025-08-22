Автомобильный портал Motorpage
22 авг 2025

В Москве число автоугонов сократилось почти в 15 раз за 15 лет

В Москве число автоугонов сократилось почти в 15 раз за 15 лет
Автор фото: ru.freepik.com

В Москве за последние полтора десятилетия количество угонов автомобилей снизилось почти в 15 раз. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов на Международном транспортном саммите-2025

По его словам, положительная динамика стала возможна благодаря внедрению аналитических систем, развитию городской сети видеонаблюдения и слаженному взаимодействию между правительством Москвы и органами полиции. Сегодня в столице работает около 4 тысяч камер фотовидеофиксации, которые помогают отслеживать передвижение и оперативно находить угнанные автомобили.

Тенденция сокращения угонов наблюдается и на федеральном уровне. По данным МВД, за первый квартал 2025 года в России было зарегистрировано 2005 случаев угона, что на 9,4% меньше, чем годом ранее. Количество краж автомобилей составило 975 случаев (снижение на 2,5%).

Эксперты связывают устойчивое снижение числа угонов с ростом цифровых технологий в сфере безопасности, совершенствованием дорожных камер, усилением контроля на границах и уменьшением спроса на нелегальный экспорт автомобилей.
 

При написании новости использовалась информация:
Интерфакс

Комментарии к новости

Последние новости

...

BYD открыл в Китае Диснейленд для автолюбителей

22 августа 2025

Автомобили BMW, Mercedes и Audi лидируют по эвакуациям в Москве

22 августа 2025
Bugatti Tourbillon (2026)

Bugatti распродала все автомобили до 2029 года

21 августа 2025
Huawei Aito M8

Huawei Aito M8 стал самым безопасным автомобилем Китая

21 августа 2025

Исландский фермер проехал миллион километров на Skoda Octavia

21 августа 2025
Mahindra BE-6 Batman Edition

Mahindra представила электрический Бэт-внедорожник

21 августа 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Changan CS95 - changan cs95 (2023) обновление флагмана Тест драйв
22 августа 2025

Changan CS95
"Обновление флагмана"
Hongqi HQ9 - hongqi hq9 (2025) бизнес-шаттл с премиальным акцентом
Тест драйв
15 августа 2025

Hongqi HQ9
"Бизнес-шаттл с премиальным акцентом"
GAC GS8 - gac gs8 hev (2025) битва за гибрид
Тест драйв
08 августа 2025

GAC GS8
"Битва за гибрид"
Dongfeng Huge, Dongfeng Mage - dongfeng mage и huge есть только миг…
Сравнительный тест
18 июля 2025

Dongfeng Huge, Dongfeng Mage
"Есть только миг…"

Написано новостей:

3 6 2 6 3