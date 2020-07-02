В Москве для инвалидов отменили парковочные разрешения

Автомобилисты с инвалидностью теперь могут внести данные своей машины в федеральный реестр и парковаться в столице на специальных местах

В Москве с 1 июля людям с ограниченными возможностями и тем, кто их перевозит, не нужно оформлять парковочные разрешения, чтобы оставлять машину на специальных местах для инвалидов. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии столицы. Там подчеркнули, что вся необходимая информация о таких автомобилях теперь содержится в Федеральный реестре инвалидов.

«Таким образом, любой российский автомобилист-инвалид может внести данные своей машины в федеральный реестр и парковаться в Москве на специальных местах, предусмотренных в том числе на платных парковках. Таких мест на каждой парковке не менее 10 процентов», — объяснили в ведомстве.