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2 июл 2020

В Москве для инвалидов отменили парковочные разрешения

В Москве для инвалидов отменили парковочные разрешения

Автомобилисты с инвалидностью теперь могут внести данные своей машины в федеральный реестр и парковаться в столице на специальных местах

В Москве с 1 июля людям с ограниченными возможностями и тем, кто их перевозит, не нужно оформлять парковочные разрешения, чтобы оставлять машину на специальных местах для инвалидов. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии столицы. Там подчеркнули, что вся необходимая информация о таких автомобилях теперь содержится в Федеральный реестре инвалидов.

«Таким образом, любой российский автомобилист-инвалид может внести данные своей машины в федеральный реестр и парковаться в Москве на специальных местах, предусмотренных в том числе на платных парковках. Таких мест на каждой парковке не менее 10 процентов», — объяснили в ведомстве.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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