Автомобильный портал Motorpage
20 авг 2025

В Москве начнут бесплатно устанавливать дворовые шлагбаумы

Автор фото: из открытых источников

В столице упрощается порядок установки дворовых шлагбаумов. По данным ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП), от жителей уже поступило более 500 заявок.  Первые работы начнутся в октябре и ноябре

Ранее процесс согласования занимал месяцы и требовал активного участия самих жильцов. Необходимо было провести голосование, подготовить проект, согласовать его с муниципалитетом и частично профинансировать установку. Теперь специалисты АМПП сами проверяют возможность размещения шлагбаума и готовят схему, а управляющая компания проводит опрос собственников в системе «Электронный дом».

Согласно новым условиям, установка и первый год обслуживания будут бесплатными, а в дальнейшем жители будут оплачивать лишь техническое содержание. Тарифы утвердят на общем собрании собственников. В случае возникновения дополнительных вопросов, то в АМПП уточнили, что специалисты «Московского паркинга» будут взаимодействовать с префектурами и готовы предоставлять дополнительные разъяснения.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

