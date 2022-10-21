В Москве стали выписывать неправомерные штрафы

Столичные водители жалуются на штрафы за нарушение правил остановки и стоянки, которые они получили, застряв в дорожных пробках

Пример - водитель Hyundai Solaris ехал по одной из центральных улиц города и застрял в пробке. Так сложилось, что это произошло в зоне действия знака остановка запрещена. Дорожная камера расценила ситуацию как прямое нарушение правил. Инспектор, по всей вероятности, не разбираясь в ситуации, выписал штрафное постановление.

Другая ситуация – женщина ехала в заторе по Садовнической улице, а потом получила штраф за неоплаченную парковку. В МАДИ и ГИБДД уже пообещали провести проверку по данным и другим сигналам.