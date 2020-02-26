В новой Audi A3 будет много бутылок

Новая Audi A3 получит обивку сидений из переработанных бутылок. Для изготовления одного сиденья и коврика потребуется более 100 штук. Экология в действии

Да, в обивке сидений автомобилей семейства Audi A3 нового поколения используют ткань, полученную из переработанного мусора. До 89% материи, использованной в салоне, будет получено из измельченных и расплавленных пластиковых бутылок.

В компании посчитали, что для обтяжки каждого сиденья потребуется 45 полуторалитровых бутылок, тогда как для изготовления напольного коврика необходимо 62 бутылки. Всего будет доступно три основных дизайна салона: Torsion с желтой контрастной прострочкой, Puls с кожаными боковинами, а также S Line с сочетанием черного и серебристого оттенка.

Публичная премьера Audi A3 следующего поколения состоится уже в марте на Женевском автосалоне. Модель, которую построят на модульной платформе MQB Evo, разделит основные узлы и агрегаты с восьмым Volkswagen Golf.