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4 апр 2023

В Париже могут запретить электросамокаты

В Париже могут запретить электросамокаты

Власти столицы Франции произвели референдум, где местные жители могли проголосовать за поддержку или запрет на эксплуатацию электрических самокатов (арендных). Правда есть несколько нюансов

90 процентов  присутствующих проголосовали против  сервисов кикшкеринга (аренда самокатов). Впрочем, на референдум пришло лишь восемь процентов  парижан, которые имеют право голоса. Однако, власти столицы готовы поддержать запрет уже в сентябре, несмотря на такую низкую явку.

В целом, претензии к «самокатчикам» возникли не на пустом месте – местные жители уже давно обвиняют их в неуважении к остальным участникам движения, постоянных нарушениях правил и высокой аварийности.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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