В России будут введены штрафы за парковку такси и грузовиков во дворах

Минтранс ведет разработку системы штрафов за парковку во дворах жилых домов транспорта, принадлежащего юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям

Как сообщает Коммерсант, новый запрет коснется автобусов, автомобилей такси и грузовых автомобилей. Штрафовать нарушителей сможет полиция. Точный размер штрафа пока неизвестен. Ожидается, что окончательный текст нового кодекса появится в мае 2020 года.

Интересно, что ожидающих клиентов водителей автомобилей такси ограничения не коснутся. Также по-прежнему во дворах можно будет оставлять машины каршеринга. Любопытно, что в процессе обсуждения санкций, представитель столичного ГИБДД Антон Доронин назвал проблему «более чем актуальной», рассказав о массовых жалобах горожан на неправильную парковку во дворах, в том числе коммерческого транспорта, «во всех районах — даже в Зеленограде, где территорий для парковки гораздо больше».