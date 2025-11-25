В России могут появиться обязательные инструменты кибербезопасности для автотранспорта

Минпромторг готовит эксперимент по созданию специализированного центра, который будет выявлять уязвимости в автомобильном программном обеспечении и предотвращать попытки несанкционированного вмешательства в работу транспортных средств

Новый центр планируется наделить функциями анализа телематических данных, тестирования защищенности электронных систем и разработки мер защиты от потенциальных угроз. Инициатива также предусматривает создание национальной системы испытаний и сертификации кибербезопасности транспорта с ориентиром на зарубежные практики. Аналогичные киберполигоны уже работают во Франции, США, Швеции и Южной Корее.

Однако представители рынка не спешат поддерживать идею. По словам Екатерины Бурнос из Ассоциации региональных пассажироперевозчиков, обсуждаемые меры приведут к росту расходов перевозчиков и автовокзалов, что неизбежно скажется на стоимости услуг для пассажиров. Она отмечает, что реальные случаи кибератак на автомобили остаются крайне редкими и в основном обсуждаются в контексте медиаматериалов.

Эксперты считают, что серьезные меры киберзащиты в первую очередь необходимы крупным транспортным системам, таким как железные дороги и авиация, а также операторам беспилотного транспорта. При этом телематические системы сами могут стать объектом взлома, что создает дополнительные риски.

Перевозчики уже несут значительные затраты на обеспечение безопасности, включая передачу данных о пассажирах и персонале в государственные базы, использование спутниковых систем мониторинга и обучение сотрудников. Новые требования могут усилить финансовую нагрузку на отрасль и изменить структуру рынка пассажирских перевозок.