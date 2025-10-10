В России создадут цифровую платформу для онлайн-продаж автомобилей

Правительство России утвердило план по развитию онлайн-продаж автомобилей, который станет частью Национального плана развития конкуренции на 2026–2030 годы. Документ направлен на повышение прозрачности рынка и устранение недобросовестной конкуренции среди участников автосектора

Согласно утвержденному плану, Минпромторг, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба в течение года подготовят предложения по созданию цифровых инструментов, которые обеспечат прозрачность сделок и упростят покупку автомобилей в онлайн-формате. Предполагается, что новые сервисы позволят гражданам приобретать автомобили напрямую у производителей и официальных дилеров без посредников, а также усилят контроль за соблюдением правил торговли.

Кроме того, ведомствам поручено разработать механизм, гарантирующий равный доступ независимых станций техобслуживания и дилеров к технической информации, необходимой для ремонта и обслуживания машин. Это должно устранить барьеры между официальными сетями и частными СТО.

К октябрю 2026 года Минпромторг, Минэкономразвития, ФАС и Роспотребнадзор представят в правительство доклад о мерах, обеспечивающих недискриминационный доступ граждан к автотранспортным средствам. Также будет рассмотрен вопрос о совершенствовании нормативных актов в сфере транспорта для создания равных условий ведения бизнеса.

