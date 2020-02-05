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5 фев 2020

В России упал спрос на бензин

В России упал спрос на бензин

Аналитики предполагают, что люди попросту начинают экономить на передвижении на автомобилях

В 2019 году спрос на автомобильный бензин в России упал до минимума за последние пять лет, снизившись на 1,4% — до 35,5 млн тонн.Такую динамику эксперты назвали парадоксальной: сильнее, чем в 2019 году, спрос на этот вид топлива падал только в 2015-м — на 1,9%. Однако если в 2015-м такое поведение потребителей объяснялось двухлетним падением реальных располагаемых доходов, то в 2019-м, наоборот, был зафиксирован их рост.

Собственно, о  снижении спроса на топливо сообщает исследовательская группа «Петромаркет». Она делает вывод о том, что причиной падения мог стать либо отказ пользователей от эксплуатации личных автомобилей, либо замещение бензина другим топливом, например, газом. Интересно, что в отчете есть информация о массовой установке газобаллонного оборудования на автомобили.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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