17 ноя 2025

В России запустят движение фур без водителя на М-11 и ЦКАД

Правительство продлило действие специального правового режима еще на три года, что откроет дорогу работе автоматизированных грузовиков без водителя в кабине на ключевых магистралях страны. Первые маршруты запустят на М-11 «Нева» и ЦКАД

Минтранс объявил, что к эксплуатации допускаются автомобили второй категории, способные двигаться полностью автономно. Также установлены строгие требования к их безопасности, а сертификацию будут проводить специализированные лаборатории.

Эксперимент охватит 13 регионов — от столичного мегаполиса до крупных промышленных центров Поволжья и Урала. Сообщается, что такой масштаб позволит протестировать технологии в разных дорожных и климатических условиях.

По данным ведомства, по маршрутам уже курсируют около 90 грузовиков, их общий пробег превысил 9,5 миллиона километров. В 2025 году автономные перевозки начнутся и на трассе М-12 «Казань». Параллельно ведется подготовка нового закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах, который может стать основой для запуска коммерческих перевозок без водителя в 2027 году.
 

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

