В США появился первый автономный полицейский патрульный автомобиль

В американском городе Майами представили полностью автономный полицейский автомобиль Police Unmanned Ground Patrol Partner (PUG). Новинка стала первым в США патрульным автомобилем, способным работать без участия человека

PUG построен на базе Ford Police Interceptor Utility и оснащен системой автономного вождения от Perrone Robotics. Машина способна самостоятельно патрулировать районы с высоким уровнем преступности, выступая в роли видимого сдерживающего фактора и оперативного наблюдателя. Автомобиль оборудован камерами, тепловизором, системой распознавания номерных знаков и даже установкой для запуска дронов. Все данные в реальном времени передаются в командные центры, что позволяет быстрее реагировать на угрозы, выявлять угнанные автомобили и вызывать офицеров на место происшествия.

Пока проект находится на стадии пилотной программы, которая продлится в течение года. Первое время PUG будет задействован на общественных мероприятиях и в подразделении по связям с населением.