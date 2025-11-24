Автомобильный портал Motorpage
24 ноя 2025

В США создали первый женский краш-тестовый манекен

Автор фото: Департамент транспорта США

Министерство транспорта представило первый в стране краш-тестовый манекен женского типа. Его разработка стала ответом на многолетние требования специалистов, указывающих на гендерный дисбаланс в стандартах безопасности

До сих пор федеральные тесты в основном проводились с манекенами, основанными на мужской анатомии. Женские версии нередко представляли собой уменьшенные копии, что не отражало реальных биомеханических различий. В результате женщины в одинаковых лобовых столкновениях на 73% чаще получали тяжелые травмы и на 17% чаще погибали.

Новый манекен получил название THOR-05F. Он учитывает особенности женского телосложения, включая посадку, мышцы и работу суставов, и оснащен датчиками, способными фиксировать гораздо больше параметров, чем прежние модели. Это позволит точнее оценивать риск повреждений мягких тканей, грудной клетки и головы.

Власти намерены включить THOR-05F в федеральные протоколы краш-тестов. Теперь автопроизводителям предстоит подтверждать эффективность подушек безопасности, ремней и геометрии посадки для водителей обоих полов. Первые испытания с применением нового манекена пройдут в 2027 году.
 

