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4 апр 2019

Во Франции появились штрафстоянки для самокатов

Во Франции появились штрафстоянки для самокатов

Власти Парижа утвердили штрафы для тех, кто бросает на улицах города двухколесные транспортные средства, в том числе прокатные самокаты

В частности, муниципальные работники получили право эвакуировать брошенные двухколесные транспортные средства, а также выписывать нарушителям денежные штрафы. Отмечается, что штраф за подобное нарушение составит €35. Впрочем, окончательная сумма может оказаться еще больше — ведь владельцу самоката или другого двухколесного транспортного средства придется еще оплатить услуги штрафной парковки.

Парижские власти признают, что в последние месяцы увеличение количества прокатных электросамокатов создает ряд проблем, которые следует быстро решать. «Езда по тротуарам на самокатах представляет угрозу для пешеходов, особенно пожилых людей и детей. Зачастую хаотичная парковка мешает передвижению родителей с колясками и людей с ограниченными возможностями», - поясняют в городской администрации.

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, ТАСС

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