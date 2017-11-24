Автомобильный портал Motorpage
24 ноя 2017

Водителей разделят на любителей и профессионалов

Водителей разделят на любителей и профессионалов

Минтранс России опубликовал проект поправок в законодательство, которые разделяют водителей на любителей и профессионалов. Необходимость таких изменений в ведомстве аргументируют излишней информацией в программах обучениях для первых и недостаточной квалифицированностью вторых.

Предполагается, что из программ для водителей, которые не планируют профессионально работать, исчезнет ряд обучающих программ, которые им не пригодятся (заполнение путевых листов, о таксомоторной деятельности, заключения договора фрахтования транспортного средства и многое другое).

Одновременно в Минтрансе хотят повысить квалификацию профессиональных водителей. В их водительских удостоверениях будет ставиться метка «95», утвержденная в Евросоюзе. Действовать профессиональные права будут пять лет, при этом срок действия водительского удостоверения не изменится, то есть 10 лет. Если водитель не хочет продлевать профессиональные права, то может продолжать ездить, но не заниматься трудовой деятельностью водителем. Причем, данный пункт не касается категорий «С» и «D» — тут останутся только профессиональные права. Чтобы продлить их нужно пройти курсы повышения квалификации, медкомиссию и вновь сдать экзамены. Причем работодатель не сможет взять на работу водителя без отметки о его профпригодности. Одновременно, к трудовой деятельности допустят граждан всех стран ЕАЭС, а не только тех, где русский язык является государственным. Впрочем, и у гастарбайтеров в национальных правах должна быть соответствующая отметка.

В Митрансе понимают масштабность реформы и потому заложили отсрочку вступления поправок в силу сроком в два года.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
XING Miss R

Тайванцы сделали суперкар для бездорожья

23 ноября 2017
Tesla

Tesla теряет 8000 долларов каждую минуту

23 ноября 2017
Lamborghini Urus

Рассекречен облик кроссовера Lamborghini Urus

23 ноября 2017
Hyundai Next Generation FCEV

Hyundai начал тесты нового водородного кроссовера

23 ноября 2017
Karma Revero

Karma готовит рестайлинг седана Revero

23 ноября 2017

Зарегистрировать переделки в автомобиле станет проще

23 ноября 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi ASX - mitsubishi asx 2017 скромное обаяние Тест драйв
24 ноября 2017

Mitsubishi ASX
"Скромное обаяние"
Audi A6 - audi a6 2015 ума палата
Тест драйв
22 ноября 2017

Audi A6
"Ума палата"
Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport 2017 запас прочности
Тест драйв
21 ноября 2017

Mitsubishi Pajero Sport
"Запас прочности"
Lexus GX, Land Rover Discovery - сравнительный тест land rover discovery 2017 и lexus gx: последние герои
Сравнительный тест
15 ноября 2017

Lexus GX, Land Rover Discovery
"Последние герои"

Написано новостей:

2 0 1 8 7