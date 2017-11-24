Минтранс России опубликовал проект поправок в законодательство, которые разделяют водителей на любителей и профессионалов. Необходимость таких изменений в ведомстве аргументируют излишней информацией в программах обучениях для первых и недостаточной квалифицированностью вторых.

Предполагается, что из программ для водителей, которые не планируют профессионально работать, исчезнет ряд обучающих программ, которые им не пригодятся (заполнение путевых листов, о таксомоторной деятельности, заключения договора фрахтования транспортного средства и многое другое).

Одновременно в Минтрансе хотят повысить квалификацию профессиональных водителей. В их водительских удостоверениях будет ставиться метка «95», утвержденная в Евросоюзе. Действовать профессиональные права будут пять лет, при этом срок действия водительского удостоверения не изменится, то есть 10 лет. Если водитель не хочет продлевать профессиональные права, то может продолжать ездить, но не заниматься трудовой деятельностью водителем. Причем, данный пункт не касается категорий «С» и «D» — тут останутся только профессиональные права. Чтобы продлить их нужно пройти курсы повышения квалификации, медкомиссию и вновь сдать экзамены. Причем работодатель не сможет взять на работу водителя без отметки о его профпригодности. Одновременно, к трудовой деятельности допустят граждан всех стран ЕАЭС, а не только тех, где русский язык является государственным. Впрочем, и у гастарбайтеров в национальных правах должна быть соответствующая отметка.

В Митрансе понимают масштабность реформы и потому заложили отсрочку вступления поправок в силу сроком в два года.