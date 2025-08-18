Volkswagen будет использовать технологии Xpeng для всех своих автомобилей в Китае

С 2027 года совместная архитектура Volkswagen и Xpeng под названием CEA будет применяться не только в электрокарах, но и в бензиновых и гибридных моделях, производимых в Китае

Главная «фишка» архитектуры CEA – это полная интеграция с системой помощи водителю от Xpeng (ADAS) и ИИ-ассистентом. Также вся цифровая начинка будет обновляться по облаку. Вместо множества электронных блоков CEA оснащена одним мощным компьютером, который отвечает за функциональность систем автомобиля. Такое решение позволит повысить надежность работы электроники в машине.

В Volkswagen считают, что перенос CEA на традиционные силовые установки позволит сохранить конкурентоспособность все еще популярного в Китае сегмента автомобилей с ДВС, снизить издержки и одновременно ускорить внедрение цифровых сервисов. Стоит уточнить, что в 2024 году компания реализовала в стране более 2 млн автомобилей, причем около 90% из них оснащались ДВС.