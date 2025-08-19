Автомобильный портал Motorpage
19 авг 2025

Зарядные станции для электрокаров оказались менее экологичными, чем обычные заправки

Автор фото: ru.freepik.com

Новое исследование специалистов из Школы общественного здравоохранения UCLA показало, что воздух рядом с быстрыми зарядными станциями для электрокаров может быть более загрязненным, чем у бензоколонок

Измерения проводились на 50 станциях DC Fast Charging в Лос-Анджелесе и было выявлено, что средняя концентрация опасных микрочастиц PM2.5 возле зарядок составила 15 мкг на м. в кубе, тогда как рядом с заправками этот показатель находится около 12, а в городском трафике и вовсе 10–11. В пиковых случаях показатели у зарядных аппаратов поднимались до 200 мкг на м. в кубе.

Основным источником загрязнения являются мощные вентиляторы в силовых модулях, которые предотвращают перегрев оборудования. Именно они поднимают в воздух пыль и микрочастицы, делая его рядом с зарядными станциями потенциально опасным. По словам исследователей, частицы PM2.5 способны проникать глубоко в легкие и попадать в кровоток, что может привести к сердечно-легочным заболеваниям, особенно у людей с хроническими проблемами здоровья. Эксперты подчеркивают, что решить данную проблему можно установкой фильтров в зарядных станциях.

При написании новости использовалась информация:
autonews

