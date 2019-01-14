Зеленые номера для зеленых людей

Защитники экологии и любители электрического транспорта радуются - совсем скоро у них может появиться собственный отличительный знак, точнее сказать, автомобильный номер зеленого цвета

Инициатором данной идеи выступает НТИ «Автонет». По словам руководителя рабочей группы Романа Малкина, наличие специальных номеров позволит выделить электрокары в общем потоке автомобилей и упростить их идентификацию, поскольку в отношении машин с электрическим приводом готовятся новые льготы. На данный момент проект по введению новых номеров должен пройти согласования в МВД и Минтрансе.

Между тем, данная инициатива является одной из составляющих полноценного комплекса мер по популяризации электрического транспорта, куда также входят планы по развитию инфраструктуры. Что касается льгот, то на данный момент владельцы электромобилей могут бесплатно пользоваться городскими парковками, а в некоторых регионах они освобождены от уплаты транспортного налога.