15 сен 2025

McLaren посвятил спецверсию 750S JC96 японскому чемпионату All-Japan Grand Touring Car

Автор фото: фирма-производитель

McLaren представил новую лимитированную серию суперкара 750S под названием JC96. Автомобиль создан в честь победы британской команды в японской серии All-Japan Grand Touring Car Championship в 1996 году

Всего планируют выпустить 61 экземпляр, и каждый предназначен исключительно для японского рынка. Внешне JC96 легко узнать по золотым тормозным суппортам и красно-черной ливрее «Tiger Stripe», которая отсылает к классическому McLaren F1 GTR. Отделка интерьера выполнена из алькантары с вставками золотого цвета.

Клиенты смогут выбрать между версиями купе и Spider. Для модификации с открытым верхом впервые доступен комплект High Downforce Kit, который увеличивает прижимную силу на 10% за счет иного сплиттера и антикрыла.

Напомним, что 750S оснащен 4,0-литровым V8 мощностью 740 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Максимальная скорость составляет 332 км/ч.
 

При написании новости использовалась информация:
motor1

