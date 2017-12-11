Айртон Сенна выиграл за McLaren несколько титулов в Формуле 1 и принес команде блистательную славу. Именно ему посвящена спецсерия суперкара 650S, которая так и называется — Senna.

Данная машина относится к Ulitmate Series, то есть вариантам суперкаров компании, «заточенных» под трек. Машина получила серьезно модернизированный кузов: специалисты компании несколько месяцев в аэродинамической трубе с тем, чтобы оптизмизирова аэродинамику и сделать купе как можно более «гладким» для воздушных потоков.

При создании спецверсии в компании руководствовались принципом «форма следует за содержанием». В дверях появились карбоновые вставки, суперкар лишился некоторого «комфортного» дополнительного оборудования. Да что там, даже диски машины, обутые в шины Pirelli P-Zero Trofeo R, делают семь месяцев!

Суперкар получил 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом от купе 720S. Но для версии Senna его мощность увеличили до 800 л.с. При этом инженерам еще и удалось сделать силовой агрегат легче. В компании не раскрывают технические характеристики McLaren 650S Senna, но, думается, они будут впечатляющими.

Всего McLaren изготовит 500 экземпляров купе 650S Senna, каждый ценой около миллиона долларов. Стоит ли говорит о том, что все машины уже раскуплены?

