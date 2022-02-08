Компания MG выпустит дешевый родстер к своему юбилею

Между названием MG и понятием «дешевый спорткар» можно смело ставить знак равенства. Фактически, до того, как перейти под контроль китайского конгломерата SAIC, фирма MG только и делала, что выпускала машины данного класса – в особенности дешевые родстеры. Взять, к примеру, модель MGB, которая без какой-либо серьезной модернизации продержалась на конвейере почти двадцать лет - с 1962 по 1980 год

Любопытный факт: пусть марка и принадлежит китайцам, но свой английский дух она сохраняет. Так, к примеру, разработка дизайна всех MG по-прежнему ведется на Туманном Альбионе. К слову, в 2024 году марке исполняется сто лет и по этому поводу компания выступила с интересным заявлением - MG хочет вернуться к своим корням и начать снова выпускать недорогие родстеры. Разумеется, с поправкой на время, все новинки будут электрическими.

Первой ласточкой в этой концепции может стать серийное воплощение концепта MG Cyberster – его представили весной прошлого года в рамках Шанхайского автосалона. Детальные технические характеристики не уточнялись, но представители MG сообщали, что концепт может проехать без подзарядки до 800 километров, разгоняясь до сотни за три с половиной секунды.