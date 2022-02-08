Автомобильный портал Motorpage
8 фев 2022

Компания MG выпустит дешевый родстер к своему юбилею

Компания MG выпустит дешевый родстер к своему юбилею
Автор фото: фирма-производитель

Между названием MG  и понятием «дешевый спорткар» можно смело ставить знак равенства. Фактически, до того, как перейти под контроль китайского конгломерата SAIC, фирма MG только и делала, что выпускала машины данного класса – в особенности дешевые родстеры. Взять, к примеру, модель MGB, которая без какой-либо серьезной модернизации продержалась на конвейере почти двадцать лет -  с 1962 по 1980 год

Любопытный факт: пусть марка и принадлежит китайцам, но свой английский дух она сохраняет. Так, к примеру, разработка дизайна всех MG по-прежнему ведется на Туманном Альбионе. К слову, в 2024 году марке исполняется сто лет и по этому поводу компания выступила с интересным заявлением -  MG хочет вернуться к своим корням и начать снова выпускать недорогие родстеры. Разумеется, с поправкой на время, все новинки будут электрическими.

Первой ласточкой в этой концепции может стать серийное воплощение концепта MG Cyberster – его представили весной прошлого года в рамках Шанхайского автосалона. Детальные технические характеристики не уточнялись, но представители MG сообщали, что концепт может проехать без подзарядки до 800 километров, разгоняясь до сотни за три с половиной секунды.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Может ли геймер быть хорошим водителем?

23 сентября 2021

MG готовит новый спорткар

22 марта 2021
MG

MG выйдет на европейский рынок в 2019 году

25 апреля 2017
MG E-Motion concept 2017

Большое купе MG станет серийным

20 апреля 2017
MG E-Motion concept 2017

Рассекречено электрическое купе MG

17 апреля 2017
MG

MG готовит концепт спортивного купе

12 апреля 2017

 Новости MG Cars

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus GX - lexus gx 460 (2021) чтобы правильно обновить легендарный внедорожник, нужно не трогать в нем главного Тест драйв
08 февраля 2022

Lexus GX
"Чтобы правильно обновить легендарный внедорожник, нужно не трогать в нем главного"
Infiniti QX55 - как далеко можно уехать от асфальта на infiniti qx55 (2022)
Тест драйв
07 февраля 2022

Infiniti QX55
"Как далеко можно уехать от асфальта"
Audi A3 - audi a3 (2021) треть оборота
Тест драйв
04 февраля 2022

Audi A3
"Треть оборота"
Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed - новые реалии: сравниваем mercedes-benz a-class и kia ceed
Сравнительный тест
24 декабря 2021

Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed
"Новые реалии: сравниваем Mercedes-Benz A-Class и Kia Ceed"

Написано новостей:

2 9 9 9 0