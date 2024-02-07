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7 фев 2024

MG официально расширит линейку в России на 10 моделей

MG официально расширит линейку в России на 10 моделей
Автор фото: фирма-производитель

Британская марка MG, принадлежащая китайскому концерну SAIC, анонсировала пополнение модельного ряда в России на 10 автомобилей

Уже в первой половине 2024 года официально представят лифтбек MG 6, а также кроссоверы MG HS и MG ZS. “Шестерка” по габаритам сопоставима с Skoda Octavia и будет предложена с 1,5-литровым турбомотором мощностью 148 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Кроссовер MG HS также будет оснащаться 1,5-литровым турбомотором на 148 л.с. и 2,0-литровым агрегатом на 229 л.с. Привод - передний и полный соответственно. У ZS будет вариант попроще - 1,5-литровый “атмосферник” на 114 л.с., который работает в паре с вариатором.

Еще семь моделей появится позже, но известно только о четырех из них: лифтбек MG 7 и кроссоверы MG RХ5, MG RХ9 и гибридный HS. Информация о всех новинках появится ближе к старту продаж.

При написании новости использовалась информация:
Колёса.ру

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