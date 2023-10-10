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10 окт 2023

Начались продажи MG 5 в России

Начались продажи MG 5 в России
Автор фото: фирма-производитель

Один из российских дилеров выставил на продажу новый седан MG 5. Автомобиль оценивается от 2 390 000 рублей

MG 5 предложен на российском рынке в двух комплектациях: Comfort и Deluxe. Уже в базе седан получил климат-контроль, круиз-контроль, салон из экокожи, подогрев передних сидений, 10-дюймовый экран мультимедийной системы, а также камеры кругового обзора. Габариты автомобиля составляют: 4675/1842/1473 мм., а колесная база - 2680 мм.

MG 5 оснащается бензиновой рядной “четверкой” объемом 1,5 л. Мощность - 114 л.с. Крутящий момент - 150 Нм. Средний расход - 5,6 л. на 100 км. Автомобиль комплектуется вариатором. Привод - передний.

При написании новости использовалась информация:
ixbt

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