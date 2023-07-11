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11 июл 2023

Представлен MG Cyberster

Представлен MG Cyberster
Автор фото: фирма-производитель

Китайский автоконцерн SAIC рассекретил новый серийный электрический родстер Cyberster, который будет выпускаться под британским брендом MG

Компания решила слегка подогреть интерес публики к суперкару перед его дебютом на автомобильном фестивале в Гудвуде. В сети были опубликованы фотографии, демонстрирующие экстерьер и интерьер новинки.

Известно, что заднеприводная стандартная версия будет оснащаться одним электромотором мощностью 314 л.с. (231 кВт). Версия подороже предлагает на задней оси мотор мощностью 340 л.с. (250 кВт). А вот флагманская полноприводнная версия с двумя моторами выдаёт 544 л.с. (400 кВт).  Емкость аккумуляторов пока не раскрывается. Но, по некоторым данным, родстер получит батарею ёмкостью от 64 до 77 кВт/ч. Соответственно, максимальный запас хода составит до 580 км.

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