В MG готовятся к выпуску конкурента Volkswagen ID.3

Компания MG, входящая сейчас в состав китайского концерна SAIC, анонсировала новый электромобиль, который предназначен для европейского рынка

В свое время британская марка MG славилась своими компактными седанами, но настоящее признание MG получила за счет выпуска недорогих, но быстрых родстеров. MGB, MG TF – все они являются жемчужинами британского автопрома. Своебразным бриллиантом была модель Midget, которая впервые была представлена в далеком 1927 году. Сменив несколько поколений, Midget продержался на конвейере вплоть до 1979 года!

К сожалению, в начале нулевых MG перешла в структуру немецкого концерна BMW, а в 2005 году, марку перекупили китайцы. Собственно, так кончилась славная история MG, так как теперь компания выпускает обычные легковушки.

Как можно понять из заголовка, новинка будет электрокаром. Точные характеристики неизвестны, но европейские СМИ предполагают, что по технической части окажется идентичной электрокару MG 5. Он, в свою очередь, оснащается одним электромотором, мощностью в 156 л.с. и 260 Нм. До сотни электрокар разгоняется за семь секунд.