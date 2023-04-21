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21 апр 2023

«Москвич 3» получил новую комплектацию

«Москвич 3» получил новую комплектацию
Автор фото: фирма-производитель

Завод «Москвич» обнародовал детали оснащения кроссовера «Москвич 3» в новой комплектации «Комфорт»

Сразу обращают на себя внешние отличия – машины в старших комплектациях  получат полностью светодиодную оптику и рейлинги на крыше. Что касается оснащения, то здесь появится кожная отделка кресел, цифровая приборная панель, камеры кругового обзора и подогревы передних кресел.

Расширится и набор систем безопасности - появились боковые подушки, ассистенты контроля полосы, слепых зон и предотвращения столкновений. Самый богатый «Москвич 3» будет доступен только со 150-сильным турбомотором в сочетании с вариатором.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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