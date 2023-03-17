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17 мар 2023

«Москвич» будет развивать свою модельную линейку

«Москвич» будет развивать свою модельную линейку

К концу нынешнего года модельная линейка столичного завода «Москвич» пополнится двумя новыми моделями

По словам главы КамАЗа (выступает технологическим партнера «Москвича»), Сергея Когогина, на конвейер в скором времени встанут некий седан и среднеразмерный кроссовер. Подробностей здесь нет, но эксперты предполагают, что седаном может стать JAC Sehol A5, который будет адаптирован для нашего рынка.

Под капотом данного автомобиля располагается полуторалитровый турбо-мотор, который развивает 190 лошадиных сил. С большой долей вероятности модель будет продаваться под наименованием «Москвич 6». К середине же десятилетия «Москвич» рассчитывает  значительно локализовать производство и собирать до 120 тысяч автомобилей в год.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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