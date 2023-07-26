Завод “Москвич” готов к сборке седана Москвич 6

Стало известно, что завод “Москвич” в ближайшую неделю приступит к сборке нового седана Москвич 6

В основу данного автомобиля легла китайская модель JAC Sehol A5 Plus. По сравнению с донором, габариты возможно изменятся и составят 4770 х 1830 х 1500 мм., а колесная база - 2765 мм. Помимо других шильдиков, российский производитель предложит иные комплектации, о которых мы узнаем ближе к началу продаж.

Москвич 6 получит бензиновый 4-цилиндровый турбомотор объемом 1,5 л. Мощность - 190 л.с., а крутящий момент - 280 Нм. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой коробкой передач. Привод - передний. У китайской версии мощность ниже - 184 л.с. (300 Нм).